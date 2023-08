Grenzach-Wyhlen Anja Spahr nimmt noch neue Patienten

Anja Spahr nimmt noch neue Patienten an

„Seit über einem halben Jahr habe ich keinen Aufnahmestopp“, stellte sie am Montag gegenüber unserer Zeitung klar. Sie bedauere, dass diesbezüglich kein Kontakt zur Gemeindeverwaltung bestehe. „Ich sehe die Versorgungslage in der Gemeinde aktuell nicht gefährdet“, legt die Fachärztin für Innere Medizin sowie Sport- und Tauchmedizin ihre Einschätzung dar. Auch habe sie als akademische Lehrpraxis der Universität Freiburg noch Ausbildungsplätze für Mediziner und sei noch auf der Suche nach einem weiteren Kollegen. „Platz wäre genug vorhanden in der Praxis“, lässt sie wissen.

Überrascht zeigt sich auch der Allgemeinmediziner Helmut Eimert in Grenzach – er ist auch als Kinderarzt tätig –, der seit längerer Zeit einen Praxisnachfolger sucht. Derzeit gebe es nämlich überhaupt noch keinen Termin, wann er in den Ruhestand gehen werde. „Ich bin intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger“, erläuterte er am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein solcher Nachfolger sei aber bedauerlicherweise noch nicht in Sicht, weshalb Eimert die Werbetrommel für seine Passion rührt: „Ich finde es weiterhin einen schönen Beruf. Es gibt ein paar Schattenseiten, aber das Gesamtpaket ist sehr attraktiv. Der Job als Arzt hat mir eine große Zufriedenbescheid beschert.“