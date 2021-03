Grenzach-Wyhlen Antigen-Schnelltest erhält Sonderzulassung

Beide verwiesen auf die pharmazeutischen wie diagnostischen Covid-19-Aktivitäten im Jahr 2020 hin. Unter Hochdruck sei nach Lösungen zur Bekämpfung der Pandemie gesucht worden. Als exemplarisch gut bezeichneten beide die Zusammenarbeit mit den Behörden, den Gesundheitsämtern und trotz vielerlei Kritik auch mit dem Bundesgesundheitsministerium.

In Bezug auf die Bekämpfung der Pandemie sprach Hagen Pfundner von einem ganzen Werkzeugkasten an Maßnahmen, die vor allem einer langfristigen Strategie folgen. Christian Paetzke ergänzte, dass auch der diagnostische Nutzen hinsichtlich der Corona-Bekämpfung noch nie so greifbar war wie in diesen Tagen. Darüber hinaus habe das deutsche Gesundheitssystem niemals zuvor so schnell auf eine globale Herausforderung im Bereich Gesundheit reagiert und gleichzeitig so gut die Routineversorgung gesichert.