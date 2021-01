Grenzach-Wyhlen Antike römische Straßenstation muss weichen

Leider wird deshalb für die neue Straßenführung auch die alte römische Straßenstation verschwinden müssen, sie kann an ihrem jetzigen Platz nicht verbleiben. Was genau mit diesem Überbleibsel aus römischer Zeit geschieht, ist noch nicht entschieden. Entweder wird sie umgesetzt an eine andere Stelle oder sie wird abgebaut. Bernhard Greiner, beauftragter Archäologe des Denkmalamtes, empfiehlt, im Areal rund um den Bahnübergang herum unbedingt Grabungen vorzunehmen. „Dort ist bisher sehr wenig zielstrebig untersucht worden. Wenn der alte Straßendamm aufgerissen wird, sind schon einige Funde zu erwarten, schließlich verlief dort eine alte römische Straße in Richtung Osten,“ meinte er.

Eine gezielte Suche sei sicherlich gut möglich, weil für den eigentlichen Straßenbau auch eine Baustraße angelegt wird, um die Baustelle zu erreichen. Dafür wird es ebenfalls Bodenbewegungen geben. Doch bis die Arbeiten beginnen, vergeht noch einige Zeit, denn dies wird die letzte Ertappe zur Anbindung der Ortsumgehung sein.

Im Juli 2021 beginnt der Bau der Brücke zur Überquerung des aus der Bahnunterführung herausführenden Geh- und Radweges. Verbunden in dies mit dem Bau der Stützmauer, um die Schlucht am Altrhein zu überqueren. Dann wird dieses Gebiet für Spaziergänger gesperrt. Wer dann zum Unterstand für die Vogelbeobachtung oder zur römische Straßenstation gehen möchte, muss den Weg vom Wertstoffhof her nehmen.

Neben der neuen Straße wird der Gehweg wieder entstehen, aber in etwas anderer Lage. Eingriffe in den Gehölzbestand an der Schlucht zum Altrhein sind unvermeidlich. Unberührt bleibt das abseits liegende Gelände um den Vogelbeobachtungsstand. Der Weg oberhalb des Ufers bis zur Straße am Wasserkraftwerk bleibt erhalten, wird aber während der Bauzeit eingeschränkt.