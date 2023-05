Grenzach-Wyhlen Antikes Brückenkastell als Aussichtspunkt

In Gegenwart zahlreicher Projektbeteiligter, Vertreter aus deutschen und Schweizer Nachbargemeinden sowie Gemeinderatsmitglieder sprach Bürgermeister Tobias Benz von einer „echten Aufwertung“ der antiken Hinterlassenschaft.

Neben der Sicherung von zwei der drei erhaltenen Kastelltürme-Fundamente mittels Stahlgeländern ist auch die umgebende Flora aufgewertet und diversifiziert worden. Denn nun führt auch ein Gehölzlehrpfad direkt am Brückenkastell vorbei. Ulme, Schneeball, Feldahorn, Eiben, Stechpalmen und Roter Hartriegel sind – um nur einige Beispiele zu nennen – in dem Wäldchen oberhalb des Steilufers am Rhein angepflanzt und entsprechend beschildert worden.