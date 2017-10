Grenzach-Wyhlen Auf Rhein und Schiene

Die Sanierung des Roche-Perimeters der Bodenaltlast Keßlergrube tritt in Kürze in die zentrale Phase. Der Probebetrieb für den Vollaushub des kontaminierten Erdreichs unter der schallgedämmten und luftdichten Einhausung soll Ende Oktober beginnen und bis Ende November in den regulären Sanierungsbetrieb übergehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Grenzach‐Wyhlen. Der Abtransport der havariesicheren Container aus Grenzach per Lastwagen zum Umschlagbahnhof Weil am Rhein soll dann deutlich reduziert werden, was laut Roche für eine Verkehrsentlastung in Grenzach-Wyhlen sorgt. Mit Beginn des eigentlichen Vollaushubs soll nämlich ein flexibles Logistikkonzept greifen. Der Abtransport der Container werde dann vornehmlich per Schiff stattfinden, schrieb Roche weiter. Bis zu 1000 Tonnen Erdreich pro Tag sollen ausgehoben und per Schiff und Bahn zu thermischen Entsorgungsanlagen Deutschland und den Niederlanden gebracht werden.

Der Vollaushub soll bis 2020 andauern. Dafür liegen laut Roche inzwischen alle notwendigen Freigaben vor, damit die Spezialtransportcontainer per Schiff vom eigens errichteten Schiffsanleger auf dem Sanierungsgelände auf dem Rhein abtransportiert und an Schiffsverlade- stellen umgeschlagen werden können.

Die täglich ausgehobene Menge verseuchten Erdreichs entspricht der Mitteilung zufolge rund 40 Spezialcontainer-Füllungen, die auf einem Binnenschiff Platz finde. Gechartet werde ein Schiff der Klasse V, das rund 110 Meter lang sei und maximal 3000 Tonnen transportieren kann. Es steht während der gesamten Bauphase zur Verfügung und pendelt nach Bedarf zwischen dem Schiffsanleger und den Hafentermi-nals.

Das Be- und Entladen des Schiffs am Schiffsanleger bei der Keßlergrube findet während den Betriebszeiten von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr statt. „Das mit den befüllten Spezialtransportcontainern beladene Schiff verlässt in der Regel am Abend den Schiffsanleger und legt am frühen Morgen mit leeren Spezialtransportcontainer wieder an. In der Nacht werden die Spezialtransportcontainer in einem Hafenterminal vom Schiff auf die Schiene und umgekehrt umgeschlagen“, schreibt Roche.

Das Logistikkonzept sieht vor, dass der überwiegende Teil der Spezialtransportcontainer zwei Kilometer rheinaufwärts per Schiff zum Hafenterminal der Ultra-Brag im Schweizer Auhafen bei Muttenz gefahren wird. Dort werden sie auf die Schiene umgeladen und mit Güterzügen zur thermischen Entsorgung gebracht.

Ein kleinerer Teil der Spezialtransportcontainer wird rheinabwärts in das neun Kilometer entfernte Container-Terminal in Weil am Rhein gefahren, heißt es weiter. Von dort erfolgt der Transport per Lastwagen zum Umschlagbahnhof in Weil am Rhein und weiter auf der Schiene zu den Entsorgungsanlagen.

„Für den Transit der Aushubmaterialien durch die Schweiz und den Export in die Niederlande liegen alle notwendigen Genehmigungen nach den geltenden Notifikationsverfahren vor“, teilt Roche mit.

Obwohl das Logistikkonzept zumeist auf Schiff und Bahn setzt, kann auf Lastwagen-Transporte vom und zum Sanierungsgelände trotzdem nicht komplett verzichtet werden. Baustoffe, Maschinen und Geräte müssen weiterhin per Lastwagen angeliefert werden. Zudem können Niedrig- oder Hochwasser am Rhein sowie bestimmte Schadstoffzusammensetzungen im Aushubmaterial Lkw-Transporte notwendig machen, heißt es abschließend.