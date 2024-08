Grenzach-Wyhlen: Aufnahmestopp bei Hausärzten

Obwohl in dieser Woche sowohl die Gemeinschaftspraxis Gartenstraße als auch die Hausarztpraxen von Anja Spahr und Kai Beringer geöffnet haben und einige Menschen in den Ferien sein sollten, laufen die Telefone heiß. Dabei haben nicht alle Anrufer aktuelle Beschwerden, sondern sind auf der Suche nach einem Hausarzt.

Zu viele Menschen kommen wegen Lappalien

Zwischen vier und 15 Minuten wartet der Autor dieses Artikels am Telefon, bis er mit jemandem sprechen kann, wenn die Leitung nicht schon zuvor belegt ist. Dass dies nicht jedem Anrufer gefällt, lässt sich am Praxistelefon auf Nachfrage zwischen den Zeilen heraushören. Die Hausarztpraxen beklagen zum Beispiel, dass manche Patienten in der Symptombeschreibung die Unwahrheit sagen oder bewusst übertreiben, um schneller behandelt zu werden. „Kürzlich war eine Patientin in unserer Notfallsprechstunde, die wegen einer Verbrennung kam. Diese war aber bereits eine Woche alt und bereits am Abheilen“, nennt Ute Heiler von der Hausarztpraxis Gartenstraße ein Beispiel.