Grenzach-Wyhlen Aus Verzweiflung optimistisch

Zahlreiche Videos hat die VHS inzwischen produziert. Rund 60 Filme zu unterschiedlichen Themen stehen derzeit auf Youtube bereit.

Inzwischen ist auch der dritte Film in der Corona-Reihe „Was nun?“ abrufbar. Hier unterhält sich Henning Kurz mit der Sopranistin Monika Mauch und dem Lautenisten Marc Lewon. Beide leben in Grenzach-Wyhlen und sind bekannte Größen im Bereich Klassik und Alter Musik. Als nächstes ist ein Gespräch mit der Kabarettistin Liese-Lotte Lübke, die im April eigentlich im TIZ auftreten sollte, zum Thema Kleinkunst geplant. Es sei zu befürchten, dass gerade die Kleinkunst an Qualität verliert, je länger die Pandemiebeschränkungen andauern, sagte Kurz,. Viele Künstler hätten sich, um überleben zu können, anderen Berufsfeldern zugewandt.

Online-Kochkurs

Unter dem Motto „Easy und lecker – hier kocht der Chef“ hat die VHS ein neues Format kreiert. Weil an anderen Volkshochschulen Online-Kochkurse begeistert angenommen werden, will man nun auch das Experiment wagen, live zusammen mit den Kursteilnehmern am Bildschirm Kochrezepte auszuprobieren. In Kooperation mit Hieber wurden dafür eigens Kochboxen entwickelt, die alle Zutaten für das jeweilige Gericht beinhalten. „Es soll vor allem Spaß machen“, sagt Kurz. Am 28. April startet das Experiment mit der Zubereitung von Thai-Curry, und am 9. Juni wird gemeinsam Spargelrisotto gekocht.

Hörspaziergang

Der kürzlich initiierte Hörspaziergang entlang verschiedener Ruhebänke in der Gemeinde (wir berichteten ausführlich) wird weiter ausgebaut. Nachdem das Angebot, bei dem man an verschiedenen Bänken mithilfe eines dort angebrachten QR-Codes auf dem eigenen Smartphone in kurzen Videosequenzen Wissenswertes rund um diesen Ort erfahren kann, gut angekommen ist, kommen nun weitere Bänke hinzu.

Osterei-Malerei

Im vergangenen Jahr hat die VHS zu Ostern mit Bildern eines Malwettbewerbs die Bewohner der Seniorenheime erfreut, sagt die pädagogische Mitarbeiterin Melanie Penninggers. In diesem Jahr soll eine kreative Aktion für einen Strauß voller bunter Eier stattfinden; dabei werden nicht nur Kinder angesprochen. Es sollen Eier ausgeblasen und bunt bemalt werden. „Etwas, das viele Kinder heutzutage fast nicht mehr kennen“, weiß Penninggers. Diese bemalten Eier werden zu einem bunten Osterstrauß an Zweigen im Spielzüg-Lädeli von Petra Schlegel aufgehängt. Die Eier sollten bis zum 31. März abgegeben werden. Unter den Teilnehmern wird eine Osterüberraschung verlost. Penninggers hat auf den Youtube-Kanal der VHS eine kleine Anleitung gestellt, wie Hühnereier ausgepustet und für das Anmalen vorbereitet werden.

Weitere Informationen: www.vhs-gw.de