Um die Eltern bei den Neuerungen in der Arbeitswelt mitzunehmen, gibt es vor der Ausbildungsmesse auch spezielle Elternabende, bei denen Vertreter der Kooperationspartner allgemeine Hinweise firmenübergreifend aus der Praxis geben. Durch die Ausbildung selbst oder zusätzliche Kurse können höhere Abschlüsse erworben werden. Damit können die Absolventen zum Teil in den Betrieben duale Studiengänge anschließen oder ein Vollzeitstudium in Angriff nehmen. Beispielsweise bieten die Lörracher Kreiskliniken für Pflegefachkräfte einen Bachelor-Studiengang an der Dualen Hochschule an, der in nur drei Semestern zu einem akademischen Abschluss führt.