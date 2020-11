Grenzach-Wyhlen Aushängeschild statt Schmuddelkind

Neues öffentliches WC

Wichtigste Änderung für die Nutzer ist der vollständige Umbau der Toilettenanlage, die alten waren sehr verschlissen. Neu wird auch eine Behindertentoilette eingebaut. Angesichts der ohnehin nur wenigen öffentlichen Toilettenanlagen kommt dieser hier nahe der Ortsmitte von Wyhlen eine gewisse Bedeutung zu. Im südlichen, schmaleren Teil dieses Gebäudes wird noch ein kleines Lager eingerichtet, um dort Geräte zur Reinigung und Erhaltung unterzubringen.

Umgebaut wird auch das östliche Gebäude, in dem der Kiosk untergebracht ist. Hier wird die Raumaufteilung nicht grundsätzlich verändert. Die Lagermöglichkeiten bleiben dort neben dem Verkaufsraum erhalten. Derzeit ist der Kiosk in einem Container nahe der Gaststätte „Bahnhöfli“ untergebracht. So müssen die Pendler nicht auf Kaffee, Zeitung und kleinen Imbiss verzichten.

Sattel- statt Flachdächer

Zum Umbau der kleinen Versorgungseinrichtung am Bahnhof gehört vor allem eine energetische Sanierung in Form einer neuen Wärmedämmung. Dazu wird an den Außenwänden und auf dem bisherigen Flachdach eine Dämmschicht aufgebracht. Eine Verkleidung in sauberem Braunrot soll einen freundlicheren Eindruck vermitteln als die bisherigen Klinkerwände. Darauf kommen zwei Satteldächer. Selbstverständlich werden auch andere im Laufe der Jahre eingetretenen Mängel wie etwa Setzungsrisse beseitigt. Eigentlich sollte der Umbau am 20. November abgeschlossen sein, doch die durch Corona verzögerten Arbeiten werden noch einige Wochen andauern. Derzeit laufen die Innenarbeiten. Die Gemeinde stellt für diesen Umbau rund 300 000 Euro bereit. Mehr als 104 000 Euro darf die Gemeinde als Fördermittel aus dem städtebaulichen Erneuerungsprogramm des Landes erwarten.

Dieser Umbau verbessert nicht nur die Einrichtungen der beiden kleinen Gebäude, sondern wertet auch den Bahnhofsplatz insgesamt auf. Die neue, lange Bahnhofstraße erhält damit einen attraktiven Ausgangspunkt. Mit der Bushaltestelle sowie den zahlreichen Parkplätzen und den Unterstellboxen für Fahrräder wird er so zu einem niveauvollen Mobilitätsschnittpunkt.

Bereits umgesetzt hat die Deutsche Bahn den Fahrkartenautomaten. Für Reisende entstehen durch den Bauablauf keine maßgeblichen Behinderungen.

Historie

Als die Hochrheinbahn in den 1850er Jahren geplant wurde, war für Wyhlen zunächst nicht einmal ein Haltepunkt vorgesehen, doch der Ort setzte sich mit seinem Wunsch durch. Später entstand dann ein beachtliches Empfangsgebäude. Wyhlen wurde sogar zu einem wichtigen Güterbahnhof, zeitweise mit größerem Warenaufkommen als Waldshut. Im Rahmen des Streckenumbaus wurde 1979 das alte Bahnhofsgebäude abgerissen, 1981 errichtete die Gemeinde die beiden kleinen, mit einem Dach verbundenen Gebäude.