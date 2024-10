Grenzach-Wyhlen: Ausschüsse bleiben wie gehabt

Katja Schäfer (SPD) distanzierte sich vom Standpunkt ihrer Fraktionskollegen: „Ich persönlich sehe das anders: Die AfD hat eine gewisse Menge an Stimmen erhalten, also sollte sie auch in den Ausschüssen vertreten sein. Ich fände es interessant, die Position der Partei für Grenzach-Wyhlen kennenzulernen. Es gab nur ein Programm auf Kreisebene. Ich habe keine Lust mehr, in jeder Sitzung über das Thema zu reden, und möchte zurück zur sachlichen Ebene“, äußerte sie ihren Frust über das Thema. Eine Antwort auf die Frage zu ihrem Programm für Grenzach-Wyhlen blieben die beiden AfD-Ratsvertreter indes schuldig.