Grenzach-Wyhlen: Ausschüsse bleiben wohl wie sie sind

Weber fühlt sich „unwohl“

Für die am Ratstisch nur dreiköpfige FDP indes stellte sich die Entscheidung als nicht so leicht dar. „Wir sind hin- und hergerissen, denn uns betrifft’s am meisten, da wir keine Vertretungen haben“, sagte Ralf Blubacher. Jedoch: „Es ist eine demokratische Wahl gewesen“, stellte Blubacher seine Sicht auf den politischen Vorgang von Ende Juli klar. „Außerdem wollten wir den ganz neuen Mitgliedern des Gemeinderats nicht alles auf dem Silbertablett servieren“, legte er nach, ohne die damit gemeinte AfD beim Namen zu nennen. Diese hatte Vertreter auch der Kreisebene zur Hauptausschusssitzung als Zuhörer entsandt.

Heftige Bedenken äußerte am Ende Peter Weber, der normalerweise der Fraktion der Freien Wähler angehört, am Donnerstagabend jedoch als Stellvertreter für FDP-Mann Tilo Levante im Hauptausschuss saß. Weber zeigte sich überzeugt davon, dass die von der Verwaltung vor den Ausschusswahlen im Juli im Gremium vorgelegten Vorschlagslisten (die das Kommunalwahlergebnis widerspiegelten) im Gremium angenommen worden wären, wenn nicht „wegen einer Gegenstimme“ alles ins Rutschen geraten wäre. „Ich fühle mich nicht gut“, sagte Weber. Zumal seine Fraktion – die größte im Gemeinderat – so sogar in den Ausschüssen „einen undemokratischen Vorteil“ habe. „Ich glaube nicht, dass der Wähler das so wollte. Hört doch mal, was die Leute auf der Straße sagen. Die sagen: Hey, bringt das wieder in Ordnung.“ Im Übrigen sei er „echt enttäuscht, dass hier nicht einmal eine Diskussion darüber stattfindet“.

Blubacher: „AfD lehnte ab!“

Das lockte umgehend Ralf Blubacher (FDP) aus der Reserve. „Fünfmal wurde die AfD direkt gefragt, ob sie eine Liste vorlegen wollen. Mit persönlicher Ansprache. Und sie haben nein gesagt. Fünfmal. Wenn man nicht will, dann will man nicht“, sagte Blubacher in ungewohnt scharfem Ton.