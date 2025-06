Doch wer nun falsche Gedanken hegt und den Friedhof in Wyhlen in irgendeiner Weise mit einem Autofriedhof in Verbindung bringt, der muss sich belehren lassen. Richtig ist, dass die in dem Container befindlichen Autowracks einem Übungsszenario entstammen, das sich zu Beginn dieser Woche unweit des Friedhofs abspielte.

Im Bereich der Südstraße/Lettenweg fand eine Feuerwehrübung statt, bei der die beiden Autowracks einbezogen waren. Nach der Übung wurden die Wracks in einem Container abgeladen, um von dort zu einem ganz anderen „Autofriedhof“ abtransportiert zu werden.