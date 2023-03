Grenzach-Wyhlen B 34-Baustelle soll dokumentiert werden

Bauamtsmitarbeiterin Christin Biermann zufolge besitzt ein Mitarbeiter des Bauhofs eine geeignete Drohne plus die entsprechende Befähigung, um damit Luftbilder zu machen. Solche würden zum Beispiel in Kürze von den Erschließungsarbeiten im „Kapellenbach-Ost“ gemacht. Sobald die Gemeinde sich eine Überflugerlaubnis für die Baustelle der neuen B 34 besorgt hat, könnten Drohnenfotos gemacht werden, sagte Biermann. Nobs mahnte in diesem Zusammenhang, die rechtlichen Bedingungen zu prüfen – Stichwort: Überfliegen bewohnter Gebiete.