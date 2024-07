Grenzach-Wyhlen: Banges Warten auf den Japankäfer

Käfer kann massive Schäden anrichten

Denn sein Schadpotenzial ist immens, wie einem Artikel von Peter Baufeld und Ruth Schaarschmidt im „Journal für Kulturpflanzen“ von Juni 2020 zu entnehmen ist. Demzufolge konnte der Japankäfer auf dem europäischen Festland vor zehn Jahren erstmals nachgewiesen werden. Und zwar in Norditalien am Fluss Ticino, wie es in dem genannten Artikel weiter heißt. Der Sprung in den benachbarten Tessin sei dem Schädling ebenfalls gelungen. Im westfälischen Paderborn gab es noch im gleichen Jahr den ersten Fund auf deutschem Boden. „Die Gefahr, dass weitere Käfer über den Transportweg eingeschleppt werden, wird als hoch eingeschätzt. Eier und Larven könnten in Erdballen von Baumschulware sowie im Substrat von getopften Pflanzen in befallsfreie Gebiete verbracht werden“, schreiben die Autoren des Artikels. Die erwachsenen Käfer ernähren sich von Blättern, Blüten und Früchten. Dabei könne es im Falle eines massenhaften Auftretens des Käfers zu sogenanntem Skelett- oder gar Kahlfraß kommen.