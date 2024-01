Grenzach-Wyhlen: Basel und Grenzach sind eng verbunden

Grenzacher Priester ist Münsterkaplan in Basel

Ein einschneidendes Datum für die Region Basel war der 18. Oktober 1356, der Tag des großen Erdbebens, das sicher auch in Grenzach und Wyhlen großen Schaden angerichtet hat. Der damalige Bürgermeister von Basel, Konrad von Bärenfels, erwies sich als tatkräftiger Krisenmanager, denn schon nach relativ kurzer Zeit war wieder ein geregeltes Stadtleben möglich.

1406 wird für Grenzach ein Priester namens Nikolaus Strub erwähnt, der zugleich Kaplan am Basler Münster war, das bereits wieder weitgehend restauriert war. Vielleicht gab er auch den Anstoß für einen erweiterten Kirchenbau in Grenzach. Der wunderbare Chor mit seinem spätgotischen Netzgewölbe, ganz in der Art der Basler Kirchen, ist eine Schöpfung dieses Jahrhunderts. Der 33 Meter hohe Turm, den man von der Basler Münsterpfalz aus sehen konnte, war um 1507/08 vollendet. Nicht unerwähnt bleiben sollen die 26 großen Pestepidemien zwischen 1094 und 1668, denen auch in Grenzach bis zu einem Drittel der Bevölkerung zum Opfer gefallen ist.

Zwei Ereignisse bestimmten das 15. und 16. Jahrhundert: Das Basler Konzil (1431 bis 1448), ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls für die Region, jedoch erfolglos in Sachen Kirchenreform, und 1529 die Einführung der Reformation in Basel durch den deutschen Theologen Johannes Oekolampad. Die beiden Ereignisse machten Basel zum Zentrum der Buchdruckerei, der Kunst und des Humanismus.

Grenzachs reformierte Pfarrer kommen aus Basel

Erst 1556 wurde in der Markgrafschaft die Reformation eingeführt, was bedeutet hat, dass alle Grenzacher evangelisch werden und alle Wyhlener katholisch bleiben mussten, da Habsburg sich der Reformation nicht angeschlossen hatte.

Die ersten reformierten Pfarrer von Grenzach, Nikolaus Stader und Johann Brandmüller, kamen natürlich aus Basel. Das spätgotische Sakramentshäuschen im Chor der Grenzacher Kirche hatte somit ausgedient. Es war eine Stiftung des Bärenfelsers Adelbert III. anlässlich seiner Hochzeit 1494 mit Ursula von Schönau. Aber erfreulicherweise hat man in Grenzach dieses Kunstwerk mit Respekt behandelt und nicht, wie in anderen Markgräfler Kirchen, beschädigt oder abgeschlagen.

Katholiken haben es in Grenzach zunächst schwer

Wie tief der Graben zwischen den Konfessionen war, zeigte sich zum Beispiel darin, dass sich katholische Handwerker nur dann in Grenzach ansiedeln durften, wenn sie ihre Religion „unauffällig“ ausübten und „die erblassten Leichname in möglichster Stille von Grenzach weg an einen katholischen Ort führen lassen“.

Die Kirchenspaltung bot leider großes Konfliktpotenzial, was mit dem Dreißigjährigen Krieg einen Höhepunkt fand und dazu führte, dass die Eidgenossenschaft und das seit 1501 eidgenössische Basel aus dem Reichsverband ausgeschieden sind – ein Verdienst des Basler Bürgermeisters Rudolf Wettstein, der in Münster und Osnabrück 1648 die Verhandlungen für die Eidgenossenschaft geführt hat.

Von nun an war Grenzach sozusagen umzingelt von der Eidgenossenschaft und Basel wurde immer wieder zum Zufluchtsort vor allem für französische und niederländische Glaubensflüchtlinge, die ihr Know-how in Sachen Weberei und Färberei nicht nur nach Basel, sondern auch in die Region brachten und dadurch einen wirtschaftlichen Boom ausgelösten. So tauchen 1785 in einem Grenzacher Berufsverzeichnis 17 Seidenweber auf, von denen 15 für Basel gearbeitet haben. Die in dieser Statistik erwähnten Indienne-Drucker, Leinenweber und Goldschmiede dürften ebenfalls für Basler Betriebe gearbeitet haben.

Für die Grenzacher Gasthäuser wurde die Basler Kundschaft zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Der Waldhornwirt zum Beispiel bittet um Tanzerlaubnis für den Oster- und Pfingstmontag, da er an diesen Tagen dank der Basler sein Hauptgeschäft mache. Wohlgemerkt, an den sonstigen Sonn- und Feiertagen halte er sich an das Tanzverbot, so verspricht er. Im Übrigen werde er im Falle einer Erlaubnis eine Spende von sechs Gulden an das fürstliche Waisenhaus spenden. Karlsruhe gibt seiner Bitte statt, allerdings dürfe nichts „der christlichen Zucht und Ehrbarkeit“ zuwiderlaufen. Auch im Zusammenhang mit der Bitte um ein Marktrecht an Johanni und im Oktober wurde mit der Bedeutung der Basler Kundschaft argumentiert. Einen gewünschten Oktobertermin begründete man vor allem damit, dass zu dieser Zeit in Basel eine Messe stattfinde, was auch Kundschaft nach Grenzach bringen würde.

Basler Industrielle entdecken Grenzach

Basler Unternehmer überschwemmten im 19. Jahrhundert die Region, vor allem das Wiesental: Die Merians, die Geigys, Köchlins und De Barys, sie alle bringen Wohlstand ins Land. In Grenzach taucht 1892 am Hörnle die Seidenbandweberei Seiler auf. 1896 fasst das pharmazeutische Unternehmen Hoffmann, Traub und Cie, (später Hoffmann-La Roche) Fuß, ebenso 1898 die Farbstofffabrik Johann Rudolf Geigy und im Jahr 1900 schließlich die Seidentuchfabrik Stäubli (Gelände zwischen Basler Straße und Haus der Begegnung).

Diese massive Industrialisierung war natürlich nicht förderlich für die Entwicklung zu einem Kurort, wie es sich manche nach Entdeckung der Grenzacher Heilquelle im Jahr 1863 erhofft hatten. Leider blieb der erhoffte Ansturm von Basler Badegästen im Grenzacher Kurhaus aus. Die Basler Schickeria bevorzugte doch lieber die vornehmen Kurhäuser des 19. Jahrhunderts. Und von den Tagesgästen konnte man nicht leben. Da nützte auch der beste Werbespruch nichts: „Willst du auf langes Leben hoffen, halt stets die Hinterpforten offen.“ Tagesausflüge nach Grenzach waren jedoch sehr beliebt, so war beispielsweise der Basler Kulturhistoriker Jakob Burckhardt Stammgast im ehemaligen Gasthaus Krone an der Hauptstraße.

Er war regelrecht verliebt in Grenzach, schreibt er doch in einem Brief aus Parma an seinen Freund: „Wie tausendfach mich lockt des Südens Pracht, viel heiliger ist Grenzachs Sternennacht!“

Es waren wohl nicht nur die Lachsgerichte in der Krone, die ihn nach Grenzach zogen, denn die hätte er auch in Basel genießen können. Eher war es der gute Grenzacher Rotwein und vor allem die anmutige Serviertochter Bäbeli Richter.

Basler hegen besondere Beziehungen zu Grenzach

Zwei bedeutende Basler Familien hatten eine besondere Beziehung zu Grenzach: Die Seidenweberfamilie De Bary, die in den Reben, dort, wo heute der De-Bary-Weg ist, ein bescheidenes Landhaus besaß, und die Weißgerberfamilie Imhof, die im 19. Jahrhundert im Besitz des Grenzacher Schlössles war. In besonders guter Erinnerung ist die 1913 verstorbene Maria De Bary – man nannte sie in Grenzach, da sie unverheiratet war, liebevoll „Jumpfer De Bary“ –, die sich in vielfältiger Weise sozial engagiert hat.

Dasselbe gilt für den im Jahr 1900 verstorbenen Johann Jakob Imhof, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass Grenzach bereits 1851 eine „Spar- und Leihkasse“ bekam. Außerdem unterstützten er und seine Familie die Kleinkinderschule und das Armenhaus.

Es gäbe noch manches zu berichten, aber das würde den Rahmen dieser Seite sprengen. Ein eindrucksvolles Symbol für Grenzachs Verbundenheit mit Basel steht in der Schlossgasse, die gewaltige Zehntrotte des Basler Klosters St. Clara.

Ja, was wäre Grenzach ohne Basel und Basel ohne Grenzach?