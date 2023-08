Grenzach-Wyhlen BASF peilt Produktionsrekord an

90 Prozent Automatisierung

Wie bereits im Herbst angekündigt, will der Chemieriese die UV-Filter-Produktion in der Hochrheingemeinde weiter hochfahren und optimieren. Dafür investiere BASF eine zweistellige Millionensumme in eine neue Trocknungstechnologie, wie Simó weiter ausführte, allerdings ohne die konkrete Summe zu nennen. Die notwendigen Tiefbauarbeiten sollen noch in diesem Herbst beginnen.

Parallel dazu arbeitet BASF in Grenzach massiv an der Prozessoptimierung. Dazu gehört eine fortschreitende Digitalisierung zahlreicher Abläufe, wie Martin Gembala, Operational Excellence Manager, beim Medientermin am Mittwoch auch anhand praktischer Beispiele direkt demonstrierte. Schon jetzt seien 90 Prozent aller Abläufe im Werk automatisiert.