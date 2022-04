Grenzach-Wyhlen BASF will Areal industriell nutzen

Klar ist außerdem: BASF will das gesamte 32 Hektar große Areal auch in Zukunft behalten. Über einen Teilverkauf denke man nicht nach, präzisierte Basrawi. So, wie der Bebauungsplan „Rheinvorland West“ im Moment formuliert ist, sei er aber ein „Hindernis“, um das BASF-Gelände vernünftig zu entwickeln. Denn eine industrielle Neunutzung sei so aktuell unmöglich.

Doch genau dafür biete sich das Firmengelände an. Schließlich sei es komplett im Sinne einer industriellen Entwicklung erschlossen, dies größtenteils unterirdisch. „Wir wollen hier wieder Industrie ansiedeln“, nannte Basrawi eine wichtige Leitlinie.

Rheinuferweg: Mehrere Stolpersteine im Weg

Was den Rheinuferweg angeht, der früher durchgängig begehbar war, verhandelt BASF mit der Gemeinde eine städtebauliche Vereinbarung, die unter anderem diesbezügliche Regelungen enthalten soll. Aber: So schnell werden die Menschen in Höhe des BASF-Areals wohl nicht wieder spazieren können, obwohl das Unternehmen dafür bereits etliche Vorarbeiten geleistet hat. Der frühere Kohlebunker am Rheinufer – ein großes Hindernis – ist laut Basrawi bereits beseitigt worden. Auch die Rheingalerie wurde abgerissen und das Flussufer in diesem Bereich wieder renaturiert. Wie der Weg künftig gestaltet werde, sei aber Gegenstand von Verhandlungen zwischen BASF, der Gemeinde Grenzach-Wyhlen und dem Freiburger Regierungspräsidium.

Dass der Weg noch nicht freigegeben werden kann, hat mehrere Gründe. Einerseits muss er gesperrt bleiben, solange Roche noch nicht fertig ist mit der Sanierung ihres Perimeters der Keßlergrube, andererseits lebt am Ufer in Höhe von BASF auch ein Biber. „Die Öffnung des Weges obliegt letztendlich der Gemeinde. Die Sperrung liegt nicht an uns“, stellt der Geschäftsführer von BASF Grenzach klar.