Grenzach-Wyhlen: Baugenossenschaft spricht Klartext

Finanzen: Die Finanz-und Ertragslage der Baugenossenschaft bezeichnete Kuny mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 716 000 Euro, einer Bilanzsumme in Höhe von über 50 Millionen Euro und einer Eigenkapitalquote von 38,1 Prozent als sehr gut. Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Genossenschaft in den zurückliegenden 20 Jahren in den Neubau und in die Modernisierung des Bestandes mehr als 40 Millionen Euro investiert habe.

Bilanzgewinn: Für den Aufsichtsrat lobte Vorsitzender Thomas Merle die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Baugenossenschaft. So auch in Bezug auf die Genehmigung des Jahresabschlusses 2023.

Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Geschäftsführung, die Feststellung des Jahresabschlusses beziehungsweise die wirtschaftlichen Verhältnisse verwies er auf den Bericht über gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2023 durch den Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Demnach sei die Baugenossenschaft allen ihren gesetzlichen und satzungsmäßigen Verpflichtungen nachgekommen.