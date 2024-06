Grenzach-Wyhlen: Baugrund im Kapellenbach

Baumbestand integrieren

Erfreulicherweise sei es gelungen, einen Teil des Baumbestandes in das Neubaugebiet zu integrieren. Zur Erschließung gehört auch die Nahwärmeversorgung aus dem dicht neben gelegenen Kraftwerk. Natürlich werde das Wohngebiet in seiner Gesamtheit eine umfassende Infrastruktur erhalten. So sei es eben durchaus erforderlich, in einem Quartier mit vielen jungen Familien auch Kinderbetreuung einzurichten, ebenso werde die Nachfolgeeinrichtung für das Pflegeheim Himmelspforte am Kapellenbach angesiedelt. Die umfassende rechtliche und gutachterliche Vorbereitung habe ebenfalls zur langen Vorbereitungszeit von acht Jahren geführt.