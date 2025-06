Grenzach-Wyhlen: Baustelle „Neue Mitte“ macht neugierig

Angesprochen auf die Option einer Reifenwaschanlage erläuterte Sänger, dass aufgrund der Rahmenbedingungen schnell Kosten in Höhe von 200 000 Euro anfielen. Stattdessen seien die Verantwortlichen verpflichtet worden, mehrfach täglich die Straße bei Bedarf zu reinigen.

Ein seltenes Spezialgerät wird ab Juni die Stahlträger für den sogenannten „Berliner Verbund“ in den Boden rammen. „Das wird zu Beeinträchtigungen führen“, kündigte Sänger an. Daher habe man bereits Ausweichpläne für die Kita Bärenfels erstellt, welche bei Bedarf mit der Nachmittagsbetreuung in den Kindergarten Löwenzahn umziehen wird. Für die optimale Baustellensicherung wird übergangsweise der untere Schulhof der Bärenfelsschule am Rand um zwei Meter Breite zusätzlich in Anspruch genommen. Diese Absperrung wird spätestens in den Pfingstferien aufgestellt.