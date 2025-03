Grenzach-Wyhlen: Bei Roche ist die Zeit der Bagger erst einmal vorbei

Im Sommer 2026 sollen die nachgelagerten Maßnahmen abgeschlossen sein, darunter die Versetzung des Zauns am Wassersportclub sowie die Wiederherstellung des Hochrheinwanderwegs in diesem Bereich. Sofern die Arbeiten planmäßig verlaufen, will Roche das fertiggestellte Areal im Herbst 2026 an die Gemeinde Grenzach-Wyhlen übergeben.