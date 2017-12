Grenzach-Wyhlen Beim Abschied fließen Tränen

Grenzach-Wyhlen (mv). Das seit mehr als 77 Jahren existierende Akkordeon-Orchester Wyhlen, das über Jahrzehnte hinweg zu den wichtigsten Kulturträgern der ehemals selbstständigen Gemeinde Wyhlen und danach der Doppelgemeinde Grenzach-Wyhlen zählte, ist Geschichte.

Mit einem letzten Jahreskonzert verabschiedete sich am Samstag das Orchester unter der Leitung von Gert Lenggeler von seinen Mitgliedern und Freunden in der Hochrheinhalle, ein Konzert, das sowohl von den Aktiven als auch von vielen Akkordeonfreunden mit Tränen begleitet wurde. Bereits bei der letzten ARGE-Sitzung hatte die Vorsitzende des Akkordeon-Orchesters, Jaqueline Supé, bekannt gegeben, dass die Zukunft des Vereins ungewiss sei. Sicher sei jedoch, dass Dirigent Gert Lenggeler und einige Mitspieler aus Altersgründen aufhören würden. Daher sei das Orchester mit den nur wenigen verbliebenen Aktiven auch nicht mehr spielfähig, so das Credo des Orchesters beim Jahreskonzert am Samstag.

Nach Auskunft von Dirigent Lenggeler und Supé wollte man zunächst das letzte Jahreskonzert abwarten, bevor man sich weiter zu einer etwaigen Vereinsauflösung oder einem eventuellen Zusammenschluss mit anderen Akkordeon-Orchestern äußern wollte. Wie es jetzt weitergeht, ist nach wie vor ungeklärt. Fest steht aber, dass es kein Akkordeon-Orchester Wyhlen mehr geben wird, das über Jahrzehnte hinweg mit seinen Konzerten und den vielen, vielen Auftritten mit seiner Akkordeonmusik die Menschen erfreute und mit seiner Herzlichkeit berührte.

Spieler legen sich bis zuletzt ins Zeug

Beim Jahreskonzert teilte Jaqueline Supé mit, dass alles Weitere in den kommenden Tagen entschieden werde. Lang anhaltender Applaus der Konzertbesucher begleitete die dargebotene musikalische Reise des Akkordeon-Orchesters Wyhlen, das mit Kompositionen wie „Graf Zeppelin“ von Carl Teike, der eindrucksvoll dargebotenen Ouvertüre in C-Dur von Rudolf Würthner und vielen bekannten Werken wie der „Rhapsodia“ von Robert Finn glanzvolle Akkordeonmusik zu Gehör brachte.

Dass auch das letzte Jahreskonzert so erfolgreich ablaufen konnte, sei insbesondere dem großen Engagement der Spieler zu verdanken. Sie hätten sich bis zuletzt ins Zeug gelegt, so Dirigent Lenggeler. Er rief dem Publikum mit Tränen in den Augen zu, dass man über 77 Jahre hinweg im Akkordeon-Orchester Wyhlen wie eine gut funktionierende Familie zusammengearbeitet habe. Allein unter seiner Leitung habe man in den vergangenen 40 Jahren 1700 Proben und weit mehr als 4000 Stunden zusammen verbracht. Dies hätte die Akkordeonfamilie sehr zusammengeschweißt.

Stehende Ovationen des Publikums und weinende Akkordeon-Spieler begleiteten die Worte des lieb gewonnenen Dirigenten, der dann noch einmal sein Orchester zu mehreren Zugaben aufforderte.

Dass die letzte Zugabe dann auch noch das Stück „Abschied“ von Bert Kaempfert war, stellte einen letzter Gruß und einen Dank der Musiker an das Publikum dar, das sich über mehr als sieben Jahrzehnte hinweg vom Akkordeon-Orchester Wyhlen begeistern ließ.

Ehrungen

Mit der goldenen Ehrennadel des Deutschen Harmonika Verbandes wurde Elke Dannecker vom Bezirksvorsitzenden des Bezirks Dreiländerecke Dietmar Fink ausgezeichnet. Mit einer Urkunde für das Ehrenamt wurde Jaqueline Supé ausgezeichnet. Von Vereinsseite wurde Hannelore Meßmer für ihre 65-jährige Treue zum Akkordeon-Orchester Wyhlen geehrt.