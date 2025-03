Grenzach-Wyhlen: Beim Clean-Up kommt viel Müll zusammen

Problem E-Zigarette

Von Zigarettenstummeln über verschiedenstes Leergut, bis hin zu einem Fahrrad fand sich so allerhand neben den Straßen und Wegen, auf Wiesen und in den Wäldern. „Im vergangenen Jahr hatten wir sehr viele Getränkedeckel. Durch die Gesetzesänderung, dass die Deckel fest an der Flasche sind, haben wir nun fast keine mehr gefunden“, berichtete eine Teilnehmerin. Sabine Müller-Grote vom Förderverein des Emilianums zeigte sich schockiert über die Menge an elektrischen Einweg-Zigaretten: „Jedes Mal wird damit eine Lithium-Batterie weggeworfen.“

Den Preis der Bürgerstiftung für das beste Müllsammelmobil erhielt Stephan Schlageter. Selbst eine blaue Tonne führte er mit. Foto: Rolf Rombach

Organisator Matthias Scharenberg, der mit seiner Partnerin Kim Ursprung seit 2020 für das Projekt verantwortlich ist, dankte den verschiedenen Unterstützern. Mehrere Firmen helfen durch Sach- und Geldspenden. Der Bürgerverein und der Förderverein Emilianum übernahmen die Verpflegung auf dem Hieber-Parkplatz im Gleusen, wo die Abschlussveranstaltung begleitet von Live-Musik stattfand. Zahlreiche Vereine nutzen die Gelegenheit für eine Gemeinschaftsaktion. Vom Familienzentrum, über die Naturfreunde, Pfadfinder, dem Turnerbund Wyhlen, dem Förderverein Kinder, Jugend und Kultur und weitere Gruppen war eine bunte Truppe unterwegs. Aber auch Familien und Einzelpersonen nahmen daran teil. Aus Basel kamen erneut die Abfalljäger.