Grenzach-Wyhlen Bekommt Grenzach-Wyhlen ein eigenes Kulturamt?

Bürgermeister Tobias Benz jedenfalls weiß, dass die Art von ehrenamtlichem Engagement, wie sie in Grenzach-Wyhlen derzeit noch gelebt wird, keineswegs eine Bestandsgarantie hat. Dies sagte Benz im Rahmen der Bürgerfragestunde im Gemeinderat, als Zuhörer Ulrich Kaiser ums Wort bat und das Thema ansprach. Kaiser – in den vergangenen Jahren ab und zu selbst Veranstalter von Konzerten, Lesungen beziehungsweise einer Kombination davon – regte die Schaffung einer Kulturreferentenstelle oder eines „Koordinators“ im Rathaus an (Kaiser: „Ich möchte das aber um Gottes Willen nicht machen!“). Dies einerseits, um terminbedingte Kollisionen zu vermeiden, und andererseits, um den Bereich Kultur generell auf ein professionelleres Fundament zu stellen.

Stelle könnte kommendes Jahr geschaffen werden

Kaiser sprach von „etwa zehn Aktivisten“, die das Kulturleben in Grenzach-Wyhlen am Laufen hielten. In seiner Rolle als Veranstalter habe er festgestellt, dass es in anderen Städten und Gemeinden ab einer gewissen Größe ein Kulturamt oder eine vergleichbare Stelle gebe, bei der die Fäden zusammenlaufen. „Nur wir haben das nicht. Noch nicht?“, fragte Kaiser in Richtung Verwaltungsbank. Bürgermeister Tobias Benz nickte vielsagend.

Was die von Kaiser mokierten Terminkollisionen von Veranstaltungen betrifft, verwies Benz aber auf die halbjährlich stattfindenden Sitzungen der ARGE, bei der die Vereine und Institutionen sich untereinander abstimmen können. Er selbst, so der Rathauschef weiter, stehe der Schaffung einer kommunalen Kulturreferentenstelle offen gegenüber. Aus finanzielle Gründen habe man diese Stelle im aktuellen Haushalt aber nicht schaffen können, warb Benz um Verständnis, „aber ich sehe den Bedarf.“ Für das kommende Jahr müsse man das Thema dann in Angriff nehmen. Nicht nur aufgrund des absehbaren Ruhestands von VHS-Leiter Henning Kurz, sondern auch, „um dauerhaft etwas aufzubauen und sich nicht ewig auf das Ehrenamt zu verlassen“.

Einen Seitenhieb aufgrund der einen oder anderen persönlichen Befindlichkeit konnte sich der Rathauschef am Ende aber nicht verkneifen. Mit Blick auf manchmal mangelnde Terminabsprachen und Kollisionen sagte Benz zu Kaiser, dass es wichtig sei, „dass die, die am Tisch sitzen, dann auch entsprechend miteinander umgehen und sich respektieren“.