Grenzach-Wyhlen Belastungen möglichst gering halten

Massivere Beeinträchtigungen wird indes die Siedlung Stück in Wyhlen ab dem 23. August hinnehmen müssen. Bis Dezember werden in fast allen Siedlungsstraßen Breitbandkabel verlegt, und auch bisher oberirdisch verlaufende Stromleitungen sollen unter die Erde verlegt werden. Auch in der Siedlung werden während der Bauarbeiten die Straßen halbseitig, teilweise auch beidseitig gesperrt.

Halbseitige Sperrungen mit Lichtsignalanlage wird es außerdem in der Zeit vom 23. August für die Dauer von etwa acht Wochen im Bereich der B 34, Eisenbahnstraße und Im Baumgarten geben. Dort werden ebenfalls Breitbandkabel verlegt, so auch für die Versorgung des Rathauses. Weitere Arbeiten betreffen Strom- und Wasserleitungen. Die Arbeiten sollten bereits am Montag beginnen, aufgrund von fehlenden Formteilen wurde der Beginn verschoben.

Zwei Bauabschnitte mit Vollsperrungen

Weitere Straßenbaumaßnahmen betreffen mit Beginn des 21. Oktober die Eisenbahnstraße, bis zur Abzweigung Abtsmatten, wo es in zwei Bauabschnitten bis zum Frühjahr zu Vollsperrungen kommen wird. Wie bei der gestrigen Pressekonferenz bekannt wurde, sind für Besucher des Hebel-Kindergartens sowie für die Anwohner für die Zeit der Bauarbeiten Ersatzparkplätze geschaffen worden. Der Löschzug Wyhlen der Freiwilligen Feuerwehr wird in dieser Zeit im Gewerbegebiet Fallberg sein Ausweichquartier beziehen.

Einschneidend wird auch der Bau des Kreisverkehrsplatzes im Einmündungsbereich des Gmeiniweges und der B 34 sein, mit dem ab dem 18. Oktober zu rechnen ist. Für die Dauer von sechs Monaten wird der Gmeiniweg gesperrt, während die B 34, geregelt über eine Ampel, nur halbseitig befahrbar sein wird. Der Verkehr in das Gewerbegebiet West wird in dieser Zeit über die Siedlung in Wyhlen über das Wasserkraftwerk, die Gewerbestraße, Süd- und Hardstraße geleitet, was auch für den Schwerverkehr gilt.

Busverkehr zum Rührberg geregelt

Voll gesperrt wird daneben vom 23. August bis 11. September auch die Kreisstraße Richtung Rührberg. Betroffen davon ist die Strecke von der Himmelspforte bis zum Rührberg. Der Busverkehr zum Rührberg ist jedoch geregelt, ebenso wie die Wege für Rettungsfahrzeuge. Der untere Bereich der Kreisstraße bis hin zur Bundesstraße B 34 soll indes in ein bis zwei Jahren neugestaltet werden. Dazu hat die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Mitgeteilt wurde außerdem, dass im Zentrum von Wyhlen der Abriss des alten Sparkassengebäudes in der Zeit vom 23. August bis zum 25. September stattfindet. Gesperrt wird außerdem vom 30. August bis 11. September der südliche Radweg entlang der B 34 im Bereich der Gärtnerei Schmitt und der Südstraße, weil dort Kanal- und Wasseranschlussarbeiten stattfinden. Davon betroffen ist auch der nördliche Geh- und Radweg, wo es in der gleichen Zeit zu Einengungen kommen wird.