Eine überaus rege Wahlbeteiligung verzeichneten die Wahlhelfer bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag bereits am frühen Sonntagmorgen sowohl in Grenzach als auch in Wyhlen. Teilweise bildeten sich sogar Schlangen vor den Wahllokalen in der Grenzacher Bärenfelsschule und im Kinderhaus in Wyhlen. Dies bestätigten auch Wahlleiter Carsten Voegele und seine Stellvertreterin Bianca Scarpinato. Sie teilten auf Nachfrage mit, dass man insgesamt 152 Wahlhelfer gewinnen konnte.