Grenzach-Wyhlen: Besuch auf der Baustelle

Außenbesichtigung

Bei der Außenbesichtigung wurde aufgezeigt, was sich später in den Stockwerken befinden wird. Ganz unten sind außer der Küche, die nach dem „Cook and Freeze“ Prinzip arbeiten wird, auch die Apotheke, das Ausbildungszentrum, das Labor sowie Physio- und Ergotherapie angesiedelt. Auch die technischen Anlagen sind dort untergebracht.