Grenzach-Wyhlen: Besuch auf der Baustelle

Außenbesichtigung

Bei der Außenbesichtigung wurde aufgezeigt, was sich später in den Stockwerken befinden wird. Ganz unten sind außer der Küche, die nach dem „Cook and Freeze“-Prinzip arbeiten wird, auch die Apotheke, das Ausbildungszentrum, das Labor sowie Physio- und Ergotherapie angesiedelt. Auch die technischen Anlagen sind dort untergebracht.