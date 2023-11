Grenzach-Wyhlen: Bewährte Qualität an neuem Spielort

Jugend spannt zusammen

Zum Doppelkonzert war diesmal das Verbandsjugendorchester des Alemannischen Musikverbandes eingeladen – – seit 2017 auch unterm Künstlernamen „Südbaden Wind“ firmierend. In ihm wirken rund 40 junge Musikerinnen und Musiker aus zwölf Vereinen, auch aus Wyhlen, mit

Neben den Aktivitäten in ihren jeweiligen Stammorchestern spielen die Nachwuchsmusiker hier unter Leitung des aus Wyhlen stammenden Verbandsdirigenten Gordon Heim in anderen Besetzungen und nach anderem Konzept – und bekommen dadurch neue Impulse. Mit seinem Programm am Samstagabend bewies das Orchester sowohl enormes Können als auch Vielfalt; von klassischer Blasmusik bis zu Pop und Jazz reichte das Spektrum. Drei Solisten setzten mit ihren sicheren und ideenreichen Interpretationen an Posaune, Klarinette und Trompete besondere Akzent und begeisterten das Publikum. Mitreißend interpretierte das Orchester die Filmmusik aus „Die Eiskönigin“ und wechselte dann nochmals in den Glenn-Miller-Sound.

Dass sie zu den absoluten Spitzorchestern gehören, bestätigten die „Südbaden Winds“ gerade in diesem Jahr, als sie beim internationalen Jugendkapellen-Treffen in Ettlingen den ersten Platz in der Oberstufe errangen.

Alles in allem ein rundum gelungener Konzertabend der beiden Orchester, belohnt von langem Beifall des Publikums.