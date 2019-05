Grenzach-Wyhlen BGGW besitzt 606 Wohnungen

Die BGGW weist in ihrem Geschäftsbericht mit einer Bilanzsumme von 43,079 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (39,670 Millionen Euro) eine deutliche Steigerung aus. Die Eigenkapitalquote liegt mit 36,2 Prozent auf einem guten Niveau.

Mietwohnungsmarkt

Nach wie vor herrscht auf dem Mietwohnungsmarkt Knappheit. Das zeige sich darin, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen sehr hoch ist. 2018 wurden 52 Mieterwechsel verzeichnet, und alle Wohnungen seien sofort wieder vermietet worden, berichtete Vorstand Daniel Kuny.

Projekte

In seinem Jahresbericht ging Kuny zudem auf die nach seinen Worten erfolgreiche Fusion ein. Das Geschäftsjahr sei von der Planung für das Neubauprojekt in der südlichen Gartenstraße in Wyhlen geprägt worden, sagte er. Dort entstehen derzeit 60 Mietwohnungen in zentraler Lage und sorgen so für dringend benötigten Wohnraum in der Gemeinde. 30 Wohnungen sind sozial gefördert und werden dann zu einem sehr günstigen Mietpreis vergeben, allerdings nur an Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein. Das anspruchsvolle Projekt umfasst ein Volumen von 14,8 Millionen Euro.

Vorstandsmitglied Rolf Rode stellte das Projekt vor. In zwei fünfgeschossigen Gebäuden werden jeweils 30 Wohnungen gebaut. Das Projekt umfasst zwölf Zweizimmer-, 38 Dreizimmer- und zehn Vierzimmerwohnungen auf insgesamt 4600 Quadratmetern Wohnfläche. Mit der Fertigstellung des Objekts, das auch eine Tiefgarage bekommt, wird im dritten und vierten Quartal 2020 gerechnet.

Bestand

Insgesamt verfügt die fusionierte Baugenossenschaft über einen Bestand von 606 Wohnungen, drei gewerblichen Einheiten sowie 316 Garagenplätzen, wie Kuny darstellte.

Investitionen

1,84 Millionen Euro hatte die Genossenschaft zudem 2018 in den Wohnungsbestand investiert. Und im vergangenen Juni wurde mit der umfassenden Sanierung der Gebäude Lindenstraße 28/30 begonnen. Hier sind insgesamt Kosten von rund einer Million Euro angefallen.

Bauen wird immer teurer

Mit Mietpreisen von durchschnittlich 6,50 Euro pro Quadratmeter liege die BGGW weit unter dem, was sonst im Ort verlangt werde. In diesem Zusammenhang gab es von Kuny deutliche Worte in Richtung Politik, die es immer schwieriger mache, günstigen Wohnraum zu schaffen. Mit dem „Bündnis für Wohnen“ sei man zumindest in der Gemeinde Grenzach-Wyhlen einen guten Schritt weiter, lobte Kuny, denn nur so konnte auch das Neubauprojekt an der Gartenstraße realisiert werden.

Wahlen

Die turnusgemäß ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Elke Fendler, Ulrike Löwe und Vera Zimmermann wurden einstimmig für weitere fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Gute Tradition war, dass die BGGW zum Abschluss ihre Mitglieder noch zu einem Imbiss einlud.