Der Grenzacher Imker Bastian Engel lädt in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit seiner Ehefrau Imke Schulklassen in sein Haus im Grenzacher Neufeldgebiet und an seine Bienenstöcke ein. Hier erklärt er den staunenden Schülern alles über die Bienen, deren Lebensweise, die unterschiedlichen Bienenarten, deren Ernährung und Staatenbildung sowie die Honigerzeugung der Bienen.