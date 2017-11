Grenzach-Wyhlen Bild der Kirchen korrigieren

Grenzach-Wyhlen (rr). „Martin Luther legte mit seinen Ideen die Grundlagen für unsere heutige Religionsfreiheit,“ sagte Pfarrer Alfred Klassen am Reformationstag in der Friedenskirche Wyhlen. In seiner Predigt würdigte er Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 als Ausgangspunkt einer in Mitteleuropa breit Fuß fassenden und seitdem vielfach ausgestalteten Idee, in deren Mittelpunkt stets die Bibel steht. Kritisch merkte er aber auch an, dass Luther ungerechtfertigte Bewertungen über Juden, Türken und sogar gegen den bedeutenden Humanisten Erasmus aussprach.

Geprägt war der Festgottesdienst von der Uraufführung einer Kantate, die der Ortenauer Kirchenmusiker Traugott Fünfgeld im Auftrag der Kantorei Grenzach komponierte. Sie erwies sich als ein gelungenes Werk zeitgemäßer Kirchenmusik mit eingängigen Melodien und wechselnden Rhythmen.

Der Festgottesdienst bekräftigte erneut die in Grenzach-Wyhlen seit langem vielfach gelebte Ökumene. Uwe Schremp, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit, gestaltete gemeinsam mit Klassen das Eingangsgebet. Dabei verwiesen sie im Dialog auf von beiden Konfessionen verursachten Trennungen, Leid und Machtspiele und baten um Verbindung des Zerrissenen. Auch Michael Oertlin, Vorsitzender des Kirchengemeinderates der katholischen Seelsorgeeinheit, lobte die ökumenische Zusammenarbeit, zu der unter anderem die gemeinsam betriebene Sozialstation und das Jugendbüro 10+ gehören. Gegenseitig zu Gast sein ist hier nichts Besonderes.

Bereits am Sonntag hatte die evangelische Gemeinde Grenzach mit einer Messe nach dem von Luther im Jahre 1523 festgelegten Gottesdienstablauf an die Reformation erinnert. Zu jener Zeit war für einige Teile der Liturgie noch die lateinische Sprache gebräuchlich, auch wurde für die Konsekration von Brot und Wein zum Abendmahl noch Schellengeläut eingesetzt. Pfarrer Axel Hüttner trug ebenso wie Pfarrer Klassen die seinerzeit noch übliche weiße Albe mit roter Stola, der heute in der evangelischen Kirchen gebrauchte schwarze Talar kam erst im frühen 19. Jahrhundert auf. Hüttner zog einen gedanklichen Bogen aus Luthers Zeit in die Gegenwart. Heute zeige sich ebenfalls eine gewisse Deformation der Kirche. „Dazu gehört, dass sich die Menschen zu wenig Zeit für Ruhe und Besinnung nehmen, selbst der siebte Tag wird nicht mehr wie früher genutzt,“ sagte er. „Traurig stimmt mich, dass wir immer weniger werden.“ Deshalb gelte es, das Bild der Kirchen wieder zu korrigieren.