Grenzach-Wyhlen: Bildungsangebote in großer Vielfalt

Regionale Vorträge gefragt

Erneut mit einer breiten Vielfalt greift die Volkshochschule (VHS) allgemeine Lebensqualität auf, dazu gehören zum Beispiel der beliebte Kräuterworkshop oder auch Kochkurse für Einsteiger. Sehr begehrt sind in der VHS Grenzach-Wyhlen die thematischen Einzelveranstaltungen. Während große Dia-Vorträge mit weltweiten Themen nicht mehr so starken Zuspruch finden, gehören zunehmend Vorträge und Exkursionen zu regionalen Themen zum Programm. VHS-Leiterin Melanie Penninggers hob daraus unter anderem den Literaturspaziergang in Basel mit dem früheren Lehrer am Weiler Kant-Gymnasium, Martin Jösel, Finanzkunde für Grenzgänger mit Michael Ritzau und auch den Vortag zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht mit Karin Schwarz-Marty hervor.

Weitere Vorträge sind dem grenzüberschreitenden Leben am Hochrhein, regional-historischen Themen zur Industriegeschichte und auch den Funden in der Römervilla gewidmet. Erneut wird Fahrlehrerin Gabi Bischler nach starkem Zuspruch im Vorjahr bei älteren Autofahrern über Veränderungen in den Verkehrsvorschriften informieren.