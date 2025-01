Grenzach-Wyhlen: Biotop auf dem Neufeld wird Opfer von Vandalismus

Doch immer wiederkehrende Zerstörungen am Teich selbst, wie in diesen Tagen erneut geschehen, insbesondere am Damm, aber auch im Wasserzulauf, sorgen dafür, dass das Biotop seine wichtige Funktion verliert oder diese massiv eingeschränkt wird. Empfindlich gestört oder gar zunichte gemacht wird der Lebensraum von Amphibien, indem der Wasserspiegel aufgrund der Zerstörung der Dämme abgesenkt wird. Auch wird der Wasserzulauf durch das Einbringen von Laub, Holz oder anderen Dingen beeinträchtigt.

Dass Wolfgang Scharf diesen Teich angelegt hat, ist einem Zufall zu verdanken. Zunächst hatte seine Tochter in einem verhältnismäßig kleinen Loch im Wald Froschlaich entdeckt. Dieses wollte Scharf unbedingt erhalten wissen. Also legte er einen Damm an, um das Wasser, das von weiter oben aus dem „Dängeligeischt“-Brunnen herabfließt, aufzustauen.