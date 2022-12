Grenzach-Wyhlen Blau ist die Farbe der Unendlichkeit

In der Himmelspforte strahlt dem Besucher des Gotteshauses rechts im Chor ein Glasfenster mit der Geburtsszene entgegen. Der unbekannte Künstler hat es um 1900 ganz in der Tradition des klassischen Weihnachtsbildes gestaltet.

St. Georg

Auf dem linken neugotischen, sehr erzählfreudigen Altarflügel von St. Georg begegnet man den drei Weisen, den drei Königen aus dem Morgenland, wie man sie aus dem Matthäusevangelium kennt.

St. Michael

Ganz anders und sehr reduziert wird dem Betrachter in St. Michael die Weihnachtsgeschichte vermittelt. Die 48 von Wilhelm Geyer entworfenen quadratischen Glasfenster mit der Thematik der Sonntagsevangelien sind zu einem Lichtband zusammengefasst.

Geyer, dessen umfangreiches Werk dem expressiven Realismus zugeordnet wird, hat schwerpunktmäßig seine Motive in biblischen Texten gesucht. Von ihm entworfene Glasfenster findet man unter anderem im Kölner Dom, im Aachener und im Ulmer Münster, in München, in Mainz und im Regensburger Dom. Während des Dritten Reiches kaltgestellt, kam er 100 Tage in Gestapohaft, weil in seinem Münchner Atelier die Mitglieder der „Weißen Rose“ Flugblätter gedruckt hatten. Eine Ausstellung zu diesem Thema wird im Frühjahr in der Kapelle von St. Michael zu sehen sein.

Oftmals wird auf Grund ihrer Lage den sehr ausdrucksstarken Glasfenstern von St. Michael nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, so auch nicht dem Wickelkind auf dem sechsten und den drei Königen auf dem siebten Fenster. Wilhelm Geyer, der 1955 – also zwei Jahre nach der Kirchenweihe – die Entwürfe für diesen Fensterzyklus lieferte, hat sich zeitlebens sehr intensiv mit der Ikonografie mittelalterlicher Tafelbilder und vor allem auch mit der Ikonenmalerei auseinandergesetzt und sie in eine moderne Form gegossen. Dafür ist das sogenannte „Wickelkind“ ein gutes Beispiel. Während man in der abendländischen Malerei das Jesuskind oft nackt am Boden oder in einer Krippe liegend dargestellt hat, so wie es im 14. Jahrhundert Birgitta von Schweden in einer Vision in Betlehem gesehen haben will, wird in der oströmischen Kirche, in der Orthodoxie, die Darstellung des Wickelkindes bevorzugt. Diesen Typus verwendet Geyer, gibt allerdings die Hände frei, was bei einem derart gewickelten Kind nicht Usus war.

In der religiösen Bildersprache sind die Farben in ihrer Symbolik von besonderer Aussagekraft. Das gilt ganz besonders für die Glasmalerei. Drei Farben bestimmen den Grenzacher Zyklus: Gelb/Gold, Blau und Weiß. In weiße Windeln ist das Kind gewickelt; weiß signalisiert Frieden, aber auch Reinheit und Unschuld. Der Goldgrund war in der mittelalterlichen Malerei der Hinweis auf das göttliche Licht, die neue Sonne, die in Christus erschienen ist. Das alle 48 Fenster beherrschende Blau ist die Farbe der Unendlichkeit, des Himmels und der Offenbarung. Die Kirche St. Michael darf sich glücklich schätzen, dass man sich in den 1950er Jahren für den bedeutenden Künstler Wilhelm Geyer entschieden hat.