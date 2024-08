Grenzach-Wyhlen: „Boxwall“-Wände gegen Starkregen und Hochwasser

Um im Falle von Hochwasser oder den Folgen von Starkregen noch flexibler und – ganz wichtig – so schnell, wie es nur irgendwie geht, (re)agieren zu können, hat die Gemeinde für 42 000 Euro ein „Boxwall“-System gekauft. Diese stabilen Kunststoffelemente sind jeweils einen Meter breit und einen halben Meter hoch und können in Sekundenschnelle zusammengesteckt werden und werden vor allem zur Wasserableitung genutzt. Durch den Druck des Wassers nach außen fixieren sich die „Boxwall“-Elemente quasi von selbst. „Hinzu kommt, dass zwei Laufmeter Boxwall rund 30 Sandsäcken entsprechen“, wie der stellvertretende Werkhofleiter Stephan Zadraschil beim Pressetermin am Donnerstag verdeutlicht. Sandsäcke müsse man zeitraubend füllen. Jeder wiege zudem zwölf Kilo. Ein „Boxwall“-Element dagegen bringe gerade einmal halb so viel auf die Waage, sei in einer Sekunde aufgestellt und mit dem nächsten Element verhakt.

„Echt krass, was das aushält“, sagte Bürgermeister Tobias Benz, der bereits eine Vorführung des Systems gesehen hat. Ist das nun das Ende des konventionellen Sandsacks? Zadraschil verneint. Vielmehr seien die roten Kunststoffelemente eine ideale Ergänzung zu den Säcken, ermöglichten ein erstes rasches Handeln an den Stellen, wo es passe.