Grenzach-Wyhlen Brückenkastell wird Aussichtspunkt

Guter Aussichtspunkt

Die Planungen für den Aussichtspunkt am römischen Brückenkastell stammen, wie auch die bisherigen Planungen für den südlichsten Punkt von Baden-Württemberg, vom Nollinger Landschaftsarchitekten Roland Senger. Er teilte auf Nachfrage mit, dass in den kommenden Wochen noch die Zufahrtswege, Sitzbänke und ähnliche Installationen, wie man sie am südlichsten Punkt Baden-Württembergs eingerichtet hat, vorgenommen werden. Die noch sichtbaren Fundamente des römischen Brückenkastells bieten sich dann als neuer, attraktiver Aussichtspunkt am und auf den Rhein an.