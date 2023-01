Grenzach-Wyhlen Brüstle will den Spagat schaffen

Die Gläubigen wurden derweil aufgerufen, noch bis Ende dieses Monats ihre Wünsche, Sorgen und Anregungen an den Pfarrgemeinderat zu richten oder an den in beiden katholischen Kirchen aufgestellten Stellwänden anzubringen.

„St. Michael abreißen“

Ein Besucher der Pfarrgemeinderatssitzung verschaffte sich kräftig Luft hinsichtlich der Kirchenentwicklung und des damit verbundenen Vorgehens. Der Zuhörer wollte von Pfarrer Brüstle wissen, was denn überhaupt vorliege, dass er 15 bis 20 Jahre in der Vergangenheit liegende Akten und Protokolle lesen wolle: „Muss denn nach einer Leiche im Keller gesucht werden?“ Brüstle widersprach und erwiderte, dass er sich selbst diesen Zeitraum gesetzt habe, um die Entwicklung und auch etwaige Beschlüsse der damals noch eigenständigen Kirchengemeinden von Wyhlen und Grenzach besser verstehen und einordnen zu können.

Ein anderer Besucher wurde noch deutlicher. Er plädierte dafür, die katholische Kirche St. Michael in Grenzach – sie soll laut Konzept aufgegeben werden – einfach abzureißen. Die noch übriggebliebenen katholischen Gläubigen könnten doch gemeinsam mit den Protestanten in der evangelischen Kirche in Grenzach Gottesdienst feiern.

Hinter all den Fragen und Überlegungen, den Sorgen und den kursierenden Vermutungen kommt der Rolle von Andreas Brüstle als Leiter der Seelsorgeeinheit eine besondere Rolle zu. Er muss den Spagat zwischen den Anliegen der Gläubigen vor Ort und den Vorgaben der Erzdiözese schaffen, wie er auf Nachfrage bestätigte. Er formulierte seine Rolle jedoch so, indem er sich selbst als Spurensucher und Pfadfinder auf der Suche nach Ideen und Lösungen im Rahmen der Kirchenentwicklung bezeichnete.

Gräben zuschütten

Sowohl bei der Pfarrgemeinderatssitzung am Mittwochabend als auch im Dezember wurde aufgrund von Wortmeldungen deutlich, dass es auch noch immer darum geht, nach wie vor bestehende „Gräben“ zwischen den Gläubigen aus Wyhlen und Grenzach zu überwinden. Als Beispiel dienen soll hier die Bemerkung eines Grenzacher Mitglieds der Kirchengemeinde nach der Sitzung des Pfarrgemeinderats. Der Mann bekräftigte, dass es seiner Ansicht nach sehr wohl „Leichen im Keller“ gebe. Konkretisieren wollte er diese Aussage jedoch nicht. Dafür hatte er einen Fragebogen für den Pfarrgemeinderat erstellt, um Antworten zu erhalten.

Weitere Informationen: Nächste Pfarrversammlung ist am 22. März, 18 Uhr, im katholischen Gemeindehaus in Wyhlen.