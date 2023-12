Grenzach-Wyhlen: „Bürger helfen Bürger“ spendet Weihnachtsgutschein für Tafelladen

Die Vesperkirche

Eine weitere Aktion von „Bürger helfen Bürger“ betrifft die Vesperkirche in Rheinfelden, die vom 1. Advent bis zum Aschermittwoch im Gambrinus in Rheinfelden immer mittwochs von 11.30 bis 13 Uhr ein frisch zubereitetes Mittagessen anbietet. Auch hier engagieren sich die Helfer von „Bürger helfen Bürger“, in diesem Jahr am 13. Dezember. Außerdem bringen sie für die Teilnehmer an der Vesperkirche selbst gebackene Kuchen mit.