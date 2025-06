Die Kosten für die Erschließungsgebühren und den Bau einer 80 Meter langen Lärmschutzwand bewegt die Eigentümer der betroffenen Grundstücke. Wie berichtet sind sie mit Kosten von bis zu 87 000 Euro konfrontiert. Aus diesem Grund besuchten die Betroffenen bereits am Montag Fraktionssitzungen, um ihre Probleme vorzutragen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag, zu der ein Großteil der Eigentümer persönlich kam, nutzten sie die Bürgersprechstunde, um nun öffentlich ihre Punkte vorzutragen.