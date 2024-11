Grenzach-Wyhlen: Bürgerstiftung ist gegründet

Vor einigen Jahren als Idee des Bürgervereins geboren, ist nun der sprichwörtliche Knopf drauf: Die Gründung einer Stiftung in der Doppelgemeinde von Bürgern für Bürger ist Wirklichkeit geworden. Trotz vieler Formalitäten gelang es dem Arbeitskreis um Stefan Hoog, den Gründungsabend am Mittwoch kurzweilig und strukturiert ablaufen zu lassen. So blieb nach dem offiziellen Teil noch reichlich Zeit für den geselligen Teil des Abends, bei dem sich die Stifter austauschen konnten.