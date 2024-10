Grenzach-Wyhlen: Bürgerstiftung ist startklar

Kompakt in einer Stunde referierten die Mitglieder über die Entwicklung, Struktur und Ziele der Stiftung, die künftig zum Wohle Grenzach-Wyhlens tätig werden soll. Im Anschluss wurden Fragen beantwortet. Dabei gab es auch ein Lob von Unternehmer Wolfgang Würzburger über das beeindruckende Engagement, das der Arbeitskreis an den Tag lege. Würzburger ist gebürtiger Grenzacher. Mit umfangreichen Informationsmaterialien und dem Satzungsentwurf wurde bereits am Eingang des Festsaals im Haus der Begegnung klargemacht, dass die Idee sehr weit fortgeschritten ist.

Kapital fast beisammen

Aus einem Vorschlag aus der Neujahrsrede des Bürgermeisters 2023 erwuchs so in Rekordzeit nun ein fast fertiges Konzept. „Wir sind aber nicht der verlängerte Arm der Gemeinde“, stellten Arbeitskreis-Sprecher Stefan Hoog und Mitstreiter Nikolaus Krüger klar. Umso wichtiger sei die Neutralität und Transparenz der Bürgerstiftung. Zum Beleg, dass man auch in Grenzach-Wyhlen die Grundprinzipien des Stifterwesens achte, werde zeitnah das Gütesiegel des Bundesverbands beantragt. Dessen leitender Jurist, Burkhard Küstermann, begleitete den Arbeitskreis auch mehrfach bei der Satzungserstellung, sodass die Bescheinigung nur noch Formsache sein wird. „Wir kommen in eine gute Familie rein“, fasste Hoog mit Stolz und Begeisterung zusammen. Auch werde man einen großen Bruder aus der Basler Nachbarschaft erhalten. „Die Christoph-Merian-Stiftung wird uns finanziell und personell unterstützen.“