Sechs Mitglieder des Bürgervereins Grenzach-Wyhlen und ein kleiner Helfer trafen sich an einem Mittwochnachmittag, um die öffentlichen Brunnen auf dem Gebiet Wyhlens einem „Sommerputz“ zu unterziehen. Mit Feudeln, Bürsten und einem Akku-“Schrubber“ ging es dem starken Algen- und Moosbewuchs zu Leibe. Auch die vielen Blätter, Gräser und Baumsämlinge, die die Abflüsse zu behindern drohten, wurden aus den Brunnentrögen entfernt. Die Brunnen an der Klosterstraße/Schützenstraße, in der Gartenstraße und in der Kirchstraße präsentieren sich nun wieder einladend. Anschließend gab es zur Stärkung ein gemütlicher Hock.