Elisabeth Heinrich nannte den Bauförderverein St. Georg als Beispiel für erfolgreiche Bürgerbeteiligung. Alles in allen kamen etliche Beispiele für erfolgreiche Bürgerbeteiligung zur Sprache.

Etwas schwerfälliger verlief das Gespräch zur zweiten Frage. Aus früheren Diskussionen zog Friederike Cyriaks die Schlussfolgerung, dass doch nach Bürgergesprächen schneller und vor allem umfangreich die Ergebnisse auch der Öffentlichkeit mitgeteilt werden sollten. In Erinnerung an den zweitägigen Workshop zur Mobilitätsgestaltung mahnte sie an, den Teilnehmern unbedingt ausführlich die Ergebnisse zu erläutern und zu bewerten, was davon möglicherweise realisierbar wäre.

Frei denken

Sowohl Bernd Huxol als auch Willi Halfter beklagten, dass Fragen, die in Gemeinderatssitzungen gestellt werden, nur unzureichend beantwortet würden. Aus mehreren Ideen zur besseren Einbeziehung der Einwohner in anstehende Entscheidungen formulierte Michael Nopper schließlich die Absicht, ein neues Gremium zu schaffen, das unabhängig von den Vorschriften, die im Gemeinderat bestehen, Ideen sammelt und diese als Grundlage zur weiteren Mitsprache formuliert. Dies könne durchaus der Bürgerverein sein, sagte Nopper. Dabei gehe es keineswegs darum, Konflikte zum Gemeinderat aufzubauen.