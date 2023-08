Grenzach-Wyhlen Bürokratie betrifft auch Behörden

Das politische System in Deutschland ist nicht in wenigen Sekunden erklärbar. Verschiedene staatliche Ebenen mit unterschiedlichen Aufgaben organisieren das Leben für mehr als 84 Millionen Menschen. In Parlamenten auf Bundes- und Landesebene werden Gesetze gemacht. Auf der kommunalen Ebene, in den Städten und Gemeinden, werden sie umgesetzt. Dazwischen stehen Ministerien, die die Gesetze in Vorschriften „übersetzen“.

Mehr Pragmatismus nötig

Wird in Bundes- oder Landtag ein neues Gesetz verabschiedet, entstehen dadurch oft neue Aufgaben für Städte und Gemeinden. Für ihre Umsetzung gibt es im besten Fall ausreichend Geld von Land oder Bund, und sie sind pragmatisch umzusetzen. Leider sei beides nicht automatisch der Fall, wie Bürgermeister Tobias Benz beim Besuch des Politikers aus der Landeshauptstadt beklagte. Im Gegenteil. Oft könnten Lösungen, die vor Ort helfen würden, nur nach langer Diskussion umgesetzt werden, hielt Benz fest. Bürokratie erschwere oft die einfache Umsetzung. „Ob es darum geht, kurze Zeit eine Kita-Gruppe mit einem Kind überzubelegen, um eine Betreuung anzubieten, oder ein FFH-Verträglichkeitsgutachten für die Erweiterung eines bestehenden Spielplatzes um einen Waldkindergarten braucht – manche Regelungen machen uns das Leben schwer“, sprach Benz aus eigenem Erleben. Er plädiert für eine stärkere Einbindung der kommunalen Ebene, wenn es darum geht, wie Gesetze umgesetzt werden sollen.