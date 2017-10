Grenzach-Wyhlen Buslinie mit Fragezeichen

Von Tim Nagengast

Die immer wieder mal durch die Gremien geisternde Buslinie von Wyhlen über den Rührberg nach Inzlingen mit eventueller Verlängerung bis zum Riehener Bahnhof bleibt weiterhin Zukunftsmusik. Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen betrachtet eine solche Linie zwar als „wünschenswert“, will die eigene Kostenbeteiligung dafür aber auf 25 000 Euro deckeln.

Grenzach-Wyhlen/Inzlingen. Relativ rasch hatte der Grenzach-Wyhlener Rat das Thema „neue Buslinie“ angesichts der fortgeschrittenen Zeit abgehakt. Bürgermeister Tobias Benz hatte dabei auf intensive Vorberatungen im Hauptausschuss verwiesen, die allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hatten.

Laut Sitzungsvorlage sieht es derzeit nicht so aus, als könnte die ÖPNV-technische Lücke zwischen Grenzach-Wyhlen und Inzlingen schnell geschlossen werden. So liegt der Verwaltung der Doppelgemeinde inzwischen ein Schreiben des Landkreises über das Ergebnis der AG Nahverkehr vor. Darin heißt es: „Aus den Beratungen der AG Nahverkehr (...) kann ich Ihnen mitteilen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt zu keiner Vorlage im Kreistag kommen wird und sich auch kein Umsetzungsauftrag für die Verwaltung ergeben hat.“ Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler wolle die Thematik aber in einem Gespräch mit den Bürgermeistern Tobias Benz und Marco Muchenberger aufgreifen. Allerdings hat dieses Treffen noch nicht stattgefunden.

Die Verwaltung von Grenzach-Wyhlen geht nach diesen eher negativen Signalen nun davon aus, dass sich der Landkreis Lörrach über den im Nahverkehrsplan hinaus definierten Rahmen nicht an den Kosten einer solchen Buslinie beteiligen wird.

Vorgeschichte

Seit dem vergangenen Jahr bedient die Citybuslinie 7311 auch Wyhlen-Süd. Die Option, den 7311er stattdessen über Rührberg hinaus nach Riehen fahren zu lassen, ist damit entfallen. Der Linienbetreiber, die SBG, hat dem Landkreis daraufhin ein Angebot gemacht, eine neue Buslinie bis Inzlingen-Grenze einzurichten. Führen die Busse montags bis samstags zwischen 6 und 19 Uhr im Stundentakt, würden dafür 182 600 Euro fällig. Maximal 25 000 Euro würde die Gemeinde Grenzach-Wyhlen hierfür zuschießen.

Auch Inzlingen hat zwar eine Kostenbeteiligung in Aussicht gestellt. Bürgermeister Muchenberger verwies in den Gemeinderatssitzungen aber auf noch zu führende Gespräche mit allen Projektbeteiligten. Letztlich müsste der Landkreis 128 000 Euro beisteuern, um die neue Buslinie zu realisieren.

Vorläufiges Fazit

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen betrachtet die im Raum stehende Buslinie über den Rührberg nach Inzlingen laut Ratsbeschluss als „prinzipiell wünschenswert“. Jedoch wäre diese nur „sinnvoll“, wenn sie bis nach Riehen zum Bahnhof weitergeführt würde. Überdies hat der Rat die Kostenbeteiligung der Doppelgemeinde bei „maximal 25 000 Euro“ gedeckelt.