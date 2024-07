Grenzach-Wyhlen: CDU bekommt von den Bürgern eine lange Wunschliste

Kommunal auf Platz drei

Wesentlich differenzierter fällt da das Ergebnis der Gemeinderatswahl aus. Dabei landete die CDU in Grenzach-Wyhlen mit rund 18,5 Prozent auf Platz drei nach den Freien Wählern und den Grünen. Ihren stärksten Zuspruch fand sie wieder einmal in Wyhlen im Wahlbezirk 110 „Altes Dorf“ mit Rührberg. Auch bei den Briefwählern ragt ein besonders hoher CDU-Anteil heraus.

Starke Persönlichkeitswahl

Schwarz wies darauf hin, dass bei Betrachtung der Stimmen für die einzelnen Kandidaten deutlich werde, dass bei den bisher im Rat vertretenen Parteien eine recht ausgeprägte Personenwahl erfolgt sei. So sind – bis auf eine – alle bisherigen Ratsmitglieder, die erneut kandidiert hatten, wieder gewählt worden. Allein bei der AfD, welche erstmals in den Rat einzieht, sei die reine Parteienwahl unübersehbar gewesen, sagte Schwarz. Denn die fünf Kandidaten hätten persönliche Stimmenergebnisse in ähnlicher Höhe erreicht, weil ihre Wähler überwiegend der gesamten Liste zugestimmt hätten. Auffallend stark sei der Zuspruch für die AfD in den Grenzacher Wahlbezirken 103 und 105, legte Schwarz dar.