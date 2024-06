Von den 10 309 Wahlberechtigten haben 6148 bei der Europawahl ihre Kreuzchen gemacht. 90 Wahlzettel waren am Sonntag ungültig.

Wer sich das Wahlergebnis anschaut, sieht den Rollentausch zwischen CDU und Grünen im Vergleich zu vor fünf Jahren. So haben sich die Grünen von damals 26,7 auf nur noch 16,8 Prozent fast schon halbiert, während die Sozialdemokraten mit 14,6 Prozent der Stimmen lediglich ein halbes Prozent eingebüßt haben. Ganz knapp hinter ihnen kommt die AfD, die in Grenzach-Wyhlen lediglich den vierten Platz erreichen konnte – und das, obwohl sie in einzelnen Wahlbezirken sogar Spitzenreiter wurde. 13,4 Prozent der Wähler haben diesmal ihr Kreuzchen bei der vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestuften Partei gemacht (ein Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zu 2019).