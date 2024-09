Grenzach-Wyhlen: CDU-Ortsverband geht mit neuem Vorstand die Aufgaben an

Gemeinderatsfraktion Aus der Arbeit der CDU-Fraktion im Gemeinderat berichtete Ulrike Ebi-Kuhn. Auch sie verwies auf die schwierige Kandidatensuche bei den Kommunalwahlen. Gleichzeitig benannte sie die Schwerpunkte, mit denen sich die Fraktion beschäftigte wie die Schaffung von Kita-Plätzen, die Neuen Mitten, den Bau der Umgehungsstraße und den sozialen Mietwohnungsbau, für den man sich stark gemacht habe. Dankesworte richtete sie an den scheidenden Vorsitzenden Felix Kohler für dessen Arbeit sowie die ausgeschiedenen Gemeinderäte.

Mehrheitlich angenommen wurde in der Versammlung ein Antrag, den jährlichen Mindestbeitrag pro Mitglied auf 100 Euro zu erhöhen.

Ausblick Auf einen engen Austausch zwischen dem CDU-Ortsverband, der Gemeinderatsfraktion und der CDU-Seniorenunion setzt der neu gewählte Vorsitzende Karl-Walter Bär. Wörtlich sagte er: „Wir haben riesige Aufgaben vor uns, so auch in Bezug auf die Weiterentwicklung der Neuen Mitten in Grenzach und Wyhlen sowie die Umgehungsstraße B 34 neu.“ Die CDU müsse daher stark sein und weiterwachsen, um die Anliegen und Probleme der Bürger auch wirkungsvoll „nach oben“ weiter transportieren zu können.

Termine Am 24. September trifft sich der neue Gemeinderat zu seiner ersten öffentlichen Sitzung. Die CDU-Seniorenunion lädt für 16. September, 18 Uhr, ins Gasthaus „Dreikönig“, Basler Straße 6 in Grenzach, zu einem Vortrag mit Bürgermeister Tobias Benz ein, der über die aktuelle Gemeindepolitik und wichtige Projekte der Gemeinde referiert.

Wahlen Vorsitzender: Karl-Walter Bär; Stellvertretende Vorsitzende: Claudia Grether; Schatzmeisterin: Renate Sammet-Grether; Schriftführerin und Internetreferentin: Claudia Grether; Beisitzer: Christian Beck, Claus Korhummel, Ulrike Ebi-Kuhn, Burkhardt Osterwinter und Markus Vögele; Kassenprüfer: Andreas Denzer und Robert Knittel

Ehrungen 25 Jahre Mitgliedschaft: Christian Beck; 60 Jahre Mitgliedschaft: Erwin Beck und Ewald Kaiser