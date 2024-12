Grenzach-Wyhlen: Chrischona-Gemeinde heißt jetzt „C1 Gemeinde Grenzach-Wyhlen“

„Fe!erabend“: Wer sich für die Arbeit der Gemeinde interessiert, kann zum „Fe!erabend“, zur „Breakt!me“ oder am Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, zum Gottesdienst kommen. Für den „Fe!erabend“, den es bereits seit etwa zwei Jahren gibt, sind die Gemeinderäume in der Güterstraße 6a zu einem Wohnzimmer im Vintagestil umgestaltet worden. So gibt es einmal monatlich an einem Freitagabend Zeit für Begegnung im Wohnzimmer. Begleitet von Livemusik, Sandwiches und Getränken besteht die Möglichkeit zum Gespräch; man kann aber auch Tischkicker, Darts oder Karten spielen. Unterstützt wird die Gemeinde durch Studenten des theologischen Seminars St. Chrischona. Die nächste Möglichkeit dazu besteht am 13. Dezember ab 19.30 Uhr.

„Breakt!me“: Ebenfalls offen für alle ist die Veranstaltung „Breakt!me“, welche etwa fünfmal jährlich stattfindet. Hier gibt es ein Begegnungsangebot mit kulinarischem Höhepunkt, wie die C1-Gemeinde mitteilt. Die Gemeinde lädt dazu an einem Sonntagmorgen zu einem Büffet mit Häppchen zu Livemusik ein. Anstelle einer Predigt wird ein Interview mit wechselnden Gästen geführt. So durften schon Politiker, Musiker, Seelsorger und andere Personen aus ihrem Leben berichten. Die nächste Veranstaltung findet am 9. Februar 2025 statt. Das Thema: „Nach der Rente geht’s erst richtig los“. Unterstützt wird die Gemeinde bei diesem Projekt durch die Stadtmission in Lörrach.